Spari in strada per festeggiare col gestore del locale | sospesa la licenza a una pizzeria di Sesto

Una serata di festeggiamenti in strada si è conclusa con colpi d'arma da fuoco esplosi da alcuni persone, tra cui il gestore di una pizzeria di Sesto San Giovanni. L'evento si è verificato in via Cesare Battisti, davanti al locale. Il questore di Milano ha deciso di sospendere la licenza dell’attività per 15 giorni. La misura riguarda il locale chiamato “Il sesto trancio”.

Festeggiavano fuori dal locale esplodendo colpi d'arma da fuoco insieme gestore. Il questore di Milano, Bruno Megale, ha disposto la sospensione della licenza per 15 giorni per ‘Il sesto trancio’ di Sesto San Giovanni, situato in via Cesare Battisti. La misura è stata notificata alla titolare.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Spari contro le finestre per festeggiare e pregiudicati tra i clienti: licenza sospesa a un locale di Sesto San GiovanniMilano, 2 maggio 2026 – Licenza sospesa per 15 giorni in un locale di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano: si tratta de ‘il Sesto Trancio’, in... Rissa e spari a Scafati: sospesa per 15 giorni la licenza a un localeIn azione, ieri, a Scafati, i Carabinieri della locale Tenenza che hanno notificato al titolare di un'attività commerciale del centro cittadino, il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Spari e paura in strada, i colpi raggiungono le case. Paese sotto shock; VIDEO| I colpi di pistola in strada, giallo sugli spari in via Montalbo a Palermo; Spari in strada a Napoli, due ragazze ferite dai colpi ai Quartieri Spagnoli: indagini sul conflitto a fuoco; Napoli, scontro a fuoco in strada: ferite per errore due ragazze di 23 e 24 anni. Spari in strada per festeggiare col gestore del locale: sospesa la licenza a una pizzeria di SestoLe indagini partite dai bossoli ritrovati davanti alle abitazioni e finite sui social: ecco perché la polizia ha messo i sigilli alla pizzeria di via Cesare Battisti ... milanotoday.it Spari in strada a Napoli, due ragazze ferite dai colpi ai Quartieri Spagnoli: indagini sul conflitto a fuocoDue ragazze ferite dagli spari, il conflitto a fuoco ai Quartieri Spagnoli di Napoli. La condanna dell'episodio da parte del sindaco Manfredi ... virgilio.it Spari a quale cerimonia a Washington con Trump | Cruciverba e sudoku: gioca x.com Spari a Roma il 25 aprile, Eitan Bondì ai domiciliari.: “Mi vergogno" https://tg.la7.it/cronaca/spari-roma-25-aprile-domiciliari-bondi-01-05-2026-256173 - facebook.com facebook