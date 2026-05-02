Sparatoria notturna a Napoli | due ragazze ferite mentre passeggiano

Nella notte a Napoli, due giovani donne sono state ferite durante una sparatoria avvenuta in pieno centro. Le ragazze si trovavano mentre passeggiavano quando sono state raggiunte dai colpi di arma da fuoco. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno portato le ferite in ospedale. La polizia sta indagando sugli eventi che hanno portato all'accaduto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un grave incidente ha scosso il centro storico di Napoli nella notte tra giovedì 30 aprile e venerdì 1 maggio 2026. Durante uno scontro a fuoco avvenuto in via Francesco Saverio Correra, due giovani donne sono rimaste ferite in modo accidentale. Le vittime, una 23enne e una 24enne, entrambe residenti a Napoli e prive di precedenti penali, si trovavano a passeggio, ignare del pericolo che le circondava. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima della mezzanotte, alcuni sconosciuti avrebbero aperto il fuoco in strada.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Sparatoria notturna a Napoli: due ragazze ferite mentre passeggiano. Notizie correlate Sparatoria a Napoli: due ragazze ferite mentre passeggianoABBONATI A DAYITALIANEWS Colpite per errore durante la notte Una sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri, 30 aprile, poco prima della... Leggi anche: Scontro a fuoco a Napoli, 2 ragazze ferite mentre passeggiano Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Spari nella notte a Napoli: ferito un ragazzo di 18 anni; Sparatoria nella notte a Napoli, ferite per errore due ragazze; Sparatoria nel centro di Napoli: due ragazze ferite alle gambe; Sparatoria a Napoli, due ragazze ferite ai Quartieri Spagnoli. Napoli, scontro a fuoco nel centro cittadino: due passanti ferite alle gambeÈ quanto accaduto in via Correra a Napoli dove una sparatoria esplosa nella notte ha ferito due giovani donne. ilgiornalelocale.it Gambizzate per caso, a Napoli due ragazze finiscono in mezzo a una sparatoria: stavano passeggiandoLe giovani di 23 e 24 anni colpite alle gambe mentre camminavano, probabilmente per errore. È successo a pochi passi da piazza Dante ... quotidiano.net A #Napoli due ragazze sono rimaste ferite per errore durante una sparatoria tra sconosciuti. Il conflitto a fuoco è scoppiato a mezzanotte in via Francesco Saverio Correra, colpendo le giovani mentre camminavano in strada. https://ift.tt/yuCJDfW - facebook.com facebook