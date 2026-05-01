Nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio, una sparatoria si è verificata in via Francesco Saverio Correra a Napoli. Due ragazze sono state ferite mentre passeggiavano nella zona e sono state colpite per errore. L’episodio si è verificato pochi minuti prima della mezzanotte, causando sconcerto tra i residenti e attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Le condizioni delle due giovani non sono state rese note.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Colpite per errore durante la notte. Una sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri, 30 aprile, poco prima della mezzanotte, ha scosso via Francesco Saverio Correra, a Napoli. Durante lo scontro a fuoco, due ragazze di 23 e 24 anni sono rimaste ferite alle gambe, probabilmente mentre si trovavano in strada a passeggiare. Condizioni delle ferite. Le due giovani, entrambe napoletane e senza precedenti, sono state soccorse dal personale del 118 e trasferite al pronto soccorso dell’ospedale Cto. Una delle due è ancora ricoverata, mentre l’altra, colpita da un proiettile poi rimosso chirurgicamente, è stata giudicata guaribile in circa venti giorni.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sparatoria a Napoli: due ragazze ferite mentre passeggiano

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