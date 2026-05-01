A Napoli, due ragazze sono rimaste ferite mentre passeggiavano in via Francesco Saverio Correra, a ridosso della mezzanotte di ieri sera. Secondo i primi rilievi dei carabinieri, ignoti hanno aperto il fuoco nel corso di una sparatoria avvenuta in quella strada. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

AGI - Due ragazze sono state ferite a Napoli mentre passeggiavano. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto da parte dei carabinieri che indagano, ieri sera, a ridosso della mezzanotte, ignoti hanno ingaggiato uno scontro a fuoco in via Francesco Saverio Correra. Durante la sparatoria, le ragazze di 23 e 24 anni in strada sono state colpite accidentalmente alle gambe. Le condizioni delle vittime. Soccorse dal personale del 118, sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Cto. Dalla coscia sinistra della 24enne i medici hanno estratto un'ogiva. Indagini in corso. Sul posto e poi in ospedale sono intervenuti i militari dell'Arma della compagnia Centro e, per i rilievi, quelli della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Napoli.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Scontro a fuoco a Napoli, 2 ragazze ferite mentre passeggiano

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