Kombouaré e l'impietoso confronto tra Paris FC Juve e Milan | Per questo l'Italia non va ai Mondiali
L'allenatore del Paris FC ha commentato la situazione del calcio italiano, citando alcuni dei suoi ultimi acquisti, tra cui Immobile, Coppola e Koleosho. Durante un'intervista, ha fatto un confronto tra il livello delle squadre italiane e quelle francesi, sottolineando le differenze. Ha anche espresso un'opinione sul motivo per cui l'Italia non partecipa ai prossimi Mondiali, senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni.
L'allenatore del Paris FC Kombouaré ha colpito con una battuta sul punto più dolente del calcio italiano citando Immobile, Coppola e Koleosho, ultimi acquisti della sua squadra.🔗 Leggi su Fanpage.it
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