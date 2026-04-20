Kombouaré e l'impietoso confronto tra Paris FC Juve e Milan | Per questo l'Italia non va ai Mondiali

L'allenatore del Paris FC ha commentato la situazione del calcio italiano, citando alcuni dei suoi ultimi acquisti, tra cui Immobile, Coppola e Koleosho. Durante un'intervista, ha fatto un confronto tra il livello delle squadre italiane e quelle francesi, sottolineando le differenze. Ha anche espresso un'opinione sul motivo per cui l'Italia non partecipa ai prossimi Mondiali, senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni.