Quelli del gran rifiuto | chi sono i politici che sembravano invincibili e si sono tirati indietro

Nel panorama politico, alcune figure sono arrivate con forza, presentandosi con candidature improvvise che hanno attirato l’attenzione di molti. Dopo aver raggiunto una certa notorietà, alcune di queste personalità hanno deciso di ritirarsi, lasciando spazio a nuove dinamiche. Questo fenomeno riguarda politici che, pur avendo mostrato grande determinazione, hanno scelto di abbandonare il campo in momenti diversi. La scena si modifica così, tra ritorni e addii improvvisi.

Ci sono personalità che squarciano il cielo della politica come fulmini: una candidatura improvvisa, a volte persino temeraria, il successo, la notorietà. Vedi alla voce Silvia Salis, se serve un esempio nazionale, o Anna Maria Cisint sull’altro versante ideologico. Ce ne sono altre che.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Sarebbe interessante sapere chi sono quelli del “campo largo”. Io un sospetto l’avrei. x.com