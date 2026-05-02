Spalletti e la volata Champions | Juve questo non voglio vederlo La verità su Yildiz

Nella 35ª giornata di campionato, la Juventus si prepara ad affrontare il Verona. In conferenza stampa, l’allenatore ha espresso chiaramente la sua preferenza riguardo alla partita e alla presenza di alcuni giocatori. Nel frattempo, si parla anche di un giovane centrocampista turco, il cui nome è stato al centro di discussioni e indiscrezioni. La partita si svolge in un momento di tensione tra le squadre e con l’obiettivo di ottenere punti importanti in classifica.

La Juventus affronta il Verona nella 35° giornata di campionato: le parole in conferenza del tecnico bianconero e le ultime dalla Continassa La Juventus vuole ritornare al successo pieno dopo il grigio pareggio di San Siro con il Milan e portare a casa punti pesanti nella corsa per un posto in Champions League. Luciano Spalletti in conferenza stampa (Ansa) – Calciomercato.it Domani all’Allianz Stadium arriva il già retrocesso Verona e Luciano Spalletti alza l’attenzione alla vigilia del match: “Non dobbiamo stare attenti alla matematica, ma al livello e al rendimento quotidiano che la squadra mostra in campo. Stiamo bene e sappiamo quello che abbiamo passato per essere a questo punto”, esordisce in conferenza stampa il tecnico bianconero.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Spalletti e la volata Champions: “Juve, questo non voglio vederlo”. La verità su Yildiz Conferenza SPALLETTI e DI GREGORIO pre JUVE SPORTING: “Fino alla fine e oltre come slogan” Notizie correlate Braida: «La Juve deve costruire una cultura vincente. Io andrei avanti con Spalletti. Su Yildiz dico questo»di Redazione JuventusNews24Braida in un’intervista ai microfoni di Tuttosport si è soffermato sulle difficoltà della Juventus consigliando i... Leggi anche: Juve, Spalletti e la volata Champions: “Fondamentali le scelte. Rinnovo? Pronto a parlarne” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Spalletti deve gestire le forze nella volata finale: Thuram e Yildiz non al meglio, le condizioni verso Juventus-Verona; Da Spalletti a Allegri, Chiellini dice tutto. E poi svela un retroscena su Ibrahimovic...; Sprint Champions: Como-Napoli anima la volata; Juventus guidata dalla prudenza, Spalletti guarda avanti: Il nostro futuro in quattro partite. Juventus, Spalletti: l'appello agli arbitri, la rivelazione su Vlahovic e la stoccata ad AllegriIl tecnico bianconero spiega quando rientrerà Kenan Yildiz e come andrà a finire tra Dusan Vlahovic e la Juventus. La confessione di Spalletti dopo PSG-Bayern per attaccare Allegri. sport.virgilio.it Spalletti deve gestire le forze nella volata finale: Thuram e Yildiz non al meglio, le condizioni verso Juventus-VeronaKhephren Thuram e Kenan Yildiz convivono da alcune settimane con qualche problema fisico che ne condiziona gli allenamenti, ma Spalletti può di nuovo contare su Vlahovic: la gestione verso Juventus-Ve ... msn.com #JuveVerona, #Spalletti: Arbitri Un po' di disordine c'era. #Yildiz ok, #Vlahovic ghigno. E il Bodo... x.com Torna a disposizione Vlahovic e torna il tema rinnovo e Spalletti sembra sbilanciarsi sul suo futuro in conferenza stampa #Juventus #JMania #ConferenzaStampa #Spalletti #Vlahovic - facebook.com facebook