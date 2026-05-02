Spalletti e la volata Champions | Juve questo non voglio vederlo La verità su Yildiz

Da calciomercato.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 35ª giornata di campionato, la Juventus si prepara ad affrontare il Verona. In conferenza stampa, l’allenatore ha espresso chiaramente la sua preferenza riguardo alla partita e alla presenza di alcuni giocatori. Nel frattempo, si parla anche di un giovane centrocampista turco, il cui nome è stato al centro di discussioni e indiscrezioni. La partita si svolge in un momento di tensione tra le squadre e con l’obiettivo di ottenere punti importanti in classifica.

La Juventus affronta il Verona nella 35° giornata di campionato: le parole in conferenza del tecnico bianconero e le ultime dalla Continassa La Juventus vuole ritornare al successo pieno dopo il grigio pareggio di San Siro con il Milan e portare a casa punti pesanti nella corsa per un posto in Champions League. Luciano Spalletti in conferenza stampa (Ansa) – Calciomercato.it Domani all’Allianz Stadium arriva il già retrocesso Verona e Luciano Spalletti alza l’attenzione alla vigilia del match: “Non dobbiamo stare attenti alla matematica, ma al livello e al rendimento quotidiano che la squadra mostra in campo. Stiamo bene e sappiamo quello che abbiamo passato per essere a questo punto”, esordisce in conferenza stampa il tecnico bianconero.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Spalletti e la volata Champions: “Juve, questo non voglio vederlo”. La verità su Yildiz

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