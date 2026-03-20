L’allenatore di una squadra di Serie A ha dichiarato che le scelte fatte durante la stagione saranno decisive per la corsa alla qualificazione in Champions League. Ha anche affermato di essere disponibile a discutere eventuali rinnovi contrattuali. La lotta per il quarto posto si sta avvicinando alla fase decisiva, con le squadre impegnate in un testa a testa finale. La corsa si sta avvicinando alla sua conclusione.

Torino, 20 marzo 2026 – Una volata finale per il quarto posto Champions. Come una tappa pianeggiante del Giro d’Italia con i velocisti pronti a giocarsi lo sprint di gruppo in poche centinaia di metri. In questo caso sono partite, nove, per decretare chi si qualificherà alla coppa dalle grandi orecchie tra Como, Juventus e Roma. I lariani sono davanti con un punto sui bianconeri e tre sui giallorossi e nel weekend si giocheranno tre partite in teoria abbordabili per tutte. Di sicuro, l’impegno che sembra sulla carta più agevole è quello del Como in casa col Pisa, ma anche la Juve allo Stadium con un Sassuolo a mezzo servizio avrà una occasione importante per fare tre punti, mentre la Roma, reduce dal supplementare col Bologna, ospiterà il Lecce e molto dipenderà dalle fatiche e dal morale degli uomini di Gasperini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, Spalletti e la volata Champions: “Fondamentali le scelte. Rinnovo? Pronto a parlarne”

Articoli correlati

Volata Champions, il calendario dice Juve: Spalletti ha in casa le partite per lo scattoUdine si presentava come una possibile trappola: palla a Yildiz dentro un tridente “leggero” e la trappola si è rivelata un piccolo, grande volano...

Spalletti "In queste ultime gare fondamentali le scelte"Il tecnico della Juve: "Il rinnovo del contratto? Da parte mia massima disponibilità".

SPALLETTI applaude la JUVE: Squadra in condizione!. E su IGOR TUDOR... | Serie A Enilive | DAZN

Contenuti utili per approfondire Juve Spalletti e la volata Champions...

Temi più discussi: La classifica di Serie A dall'arrivo di Spalletti alla Juve; Spalletti, in arrivo la firma: ecco le due proposte per il rinnovo con la Juve; Juve-Spalletti, il rinnovo è pronto: due opzioni per scadenza e stipendio; Spalletti e la Juve, fumata bianca e all-in mercato: il patto Champions per rifare la squadra.

Pagina 1 | Spalletti conferma il rinnovo con la Juve: La pausa delle Nazionali può essere il momento giustoLe parole dell'allenatore dei bianconeri nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo: ecco cosa ha detto ... corrieredellosport.it

Juve-Spalletti verso il rinnovo, 'la pausa è momento giusto'C'è la sfida contro il Sassuolo, ma tutto il mondo bianconero pensa già ad altro: l'attesa è per un matrimonio più duraturo tra Luciano Spalletti e la Juventus. La pausa per le nazionali è il momento ... ansa.it

Juventus Women, le parole di Canzi verso il Genoa Cosa ha detto - facebook.com facebook

#Juve, la probabile formazione contro il #Sassuolo: i dubbi di #Spalletti, chi può tornare x.com