Jean Braida ha commentato le sfide della Juventus, sottolineando la necessità di creare una mentalità vincente. Ha suggerito di mantenere la guida di Spalletti, ritenendo che possa rafforzare il gruppo. Inoltre, ha espresso un parere positivo su Yildiz, evidenziando le potenzialità del giocatore turco. Braida ha anche indicato alcuni aspetti su cui la squadra dovrebbe concentrarsi per migliorare. La sua analisi si basa sui recenti risultati e sulle prestazioni della Juventus.

Braida in un’intervista ai microfoni di Tuttosport si è soffermato sulle difficoltà della Juventus consigliando i bianconeri. Il momento della Juventus richiede analisi lucide e una visione che solo chi ha respirato l’aria dei grandi successi internazionali può offrire. In questo senso, il parere di Ariedo Braida rappresenta una bussola preziosa per orientarsi tra i dubbi della Continassa. L’ex dirigente rossonero, architetto di squadre leggendarie, ha analizzato con pragmatismo la crisi d’identità del club bianconero, partendo dalla guida tecnica fino alla qualità intrinseca della rosa. Nonostante le critiche piovute dopo la trasferta di Istanbul, Braida, intervistato da Tuttosport, predica calma e continuità, sottolineando come il problema non sia da ricercare esclusivamente in panchina, ma nelle fondamenta della mentalità societaria.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Braida: «La Juve deve costruire una cultura vincente. Io andrei avanti con Spalletti. Su Yildiz dico questo»

Leggi anche: Khephren Thuram non ha alcun dubbio: «Io all’Inter? Non ci andrei mai. Su mio fratello Marcus dico questo…»

Leggi anche: Greggio estasiato dalla Juve: «Spalletti l’ha cambiata nel gioco e nella mentalità. Su David, Yildiz e Thuram dico questo»

Come cambierà la Juventus con SPALLETTI | Tutti Teorici (OnlyFanta)

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.