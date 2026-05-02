L’allenatore ha commentato la recente vicenda riguardante il settore arbitrale, sottolineando la necessità di ripristinare un certo ordine. Ha espresso fiducia nelle capacità di uno degli arbitri più talentuosi, auspicando che svolga con professionalità il suo incarico durante l’incontro previsto. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di attenzione verso le decisioni arbitrali e la loro gestione sui campi da gioco.

di Francesco Spagnolo Caso arbitri, Spalletti ha parlato di questa vicenda sottolineando come Ayroldi domani dovrà fare il suo dovere con professionalità. Nella conferenza stampa di vigilia di Juve Verona Luciano Spalletti si è soffermato anche su un tema molto delicato come quello degli arbitri. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata VICENDA ARBITRI – «Non so un profondo conoscitore di queste dinamiche. Con tutto quello che viene detto, se si ha un po’ di buon senso di lasciar scorrere le cose senza avventarsi a dire qualcosa di nuovo secondo me è meglio. Essendo abbastanza anziano come professionista ne ho conosciuti diversi di direttori di gara, molto bravi e molto capaci.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Caso arbitri, Spalletti non ha dubbi: «Bisogna ricreare un po’ d’ordine. Ayroldi? E’ uno dei più talentuosi. Mi aspetto che faccia il suo dovere»

SPALLETTI: Bisogna diventare meno FRENETICI #frammentibianconerichannel #filippovagli

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