Il tecnico della Juventus ha commentato la partita contro il Milan, affermando che la squadra si è fatta prendere dal timore e ha perso compattezza. Ha inoltre confessato di aver avuto sensazioni di disagio, paragonando la situazione a un senso di vuoto allo stomaco. Queste parole sono state pronunciate durante la conferenza stampa che ha preceduto la sfida contro il Verona, in programma domani.

Il tecnico della Juve, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Verona. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: Ecco le sue parole: “Spesso quando sento parlare di quarto posto sento fare dei calcoli. Il quarto posto non lo raggiungi con i calcoli ma mantenendo un livello. Noi nella voglia di allenarci abbiamo mantenuto le stesse cose ed è il rendimento giornaliero che ti fa arrivare là. Noi stiamo bene perciò dobbiamo pensare alla Champions League e non al quarto posto”. L’intervista a Luciano Spalletti. Come sta Yildiz dopo la recente infiammazione? “È una cosa che viene valutata a 360 gradi in maniera corretta soprattutto per il valore del ragazzo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spalletti: “Contro il Milan ci siamo rimpiccioliti, avevo un buco allo stomaco”

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