Antonelli pole in Giappone; Farfalle allo stomaco Leclerc 4° Hamilton 6° Vasseur ci crede | In gara tutto può succedere

Durante il Gran Premio di Suzuka, il pilota italiano ha ottenuto un ottimo risultato, superando il compagno di squadra e posizionandosi più avanti in classifica. Leclerc si è classificato quarto, mentre Hamilton è arrivato sesto. Vasseur, team principal, ha dichiarato che in gara tutto può succedere, mentre Verstappen ha avuto una fase critica nel corso della corsa.

«Sono un pochino più tranquillo ma avrò comunque le farfalle allo stomaco. Domani speriamo di essere primi in curva 1 e di fare un buon passo». Così Kimi Antonelli ai microfoni di Sky Sport dopo la pole conquistata al Gp del Giappone con la Mercedes. «Cosa è cambiato dopo la vittoria in Cina? Sicuramente ho appreso qualcosa sulla partenza. In Cina non avevo fatto una partenza decente fino quel punto», spiega. «La pole di oggi è stata più bella di quella conquistata in Cina perché mi sono sentito meglio in macchina anche se il primo run non è stato dei migliori. Però alla fine mi sono adattato ed sono riuscito ad avere un buon ritmo - aggiunge - Oggi ho iniziato bene in Q1 ed è importante essere comunque migliorato nelle tre sessioni senza fare errori. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Antonelli, pole in Giappone; «Farfalle allo stomaco». Leclerc 4°, Hamilton 6°. Vasseur ci crede: «In gara tutto può succedere» Articoli correlati Antonelli ancora super, pole in Giappone. Leclerc 4°, Hamilton 6°. Vasseur: «In gara ?tutto può succedere». Verstappen in crisiLe parole del team principal della Ferrari a Sky Sport: «Bisogna gestire meglio le gomme nel giro secco. F1, seconda pole consecutiva per Antonelli in Giappone. Leclerc 4°, Hamilton 6°Dopo la grande gioia della prima vittoria in Formula 1, Andrea Kimi Antonelli riesce in un’impresa ancora più difficile, portare a casa la seconda... Tutti gli aggiornamenti su Antonelli pole in Giappone Farfalle... Temi più discussi: F1 GP Giappone 2026: pole position di Andrea Kimi Antonelli, risultati qualifiche - Formula 1; Formula 1, Antonelli in pole nel Gp Giappone e Leclerc quarto. La griglia di partenza; F1 | GP Giappone, Antonelli in Pole Position! [RISULTATI]; Griglia di partenza F1, GP Giappone 2026: risultati e classifica qualifiche. Formula 1, Antonelli in pole nel Gp Giappone davanti a Russell. La griglia di partenzaIl pilota italiano ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche. Leclerc quarto, Hamilton quinto ... adnkronos.com Antonelli in pole anche in Giappone, Leclerc porta la Ferrari in seconda filaIl pilota italiano della Mercedes scattera' davanti a Russell e Piastri, quarto il monegasco, sesto Hamilton ... msn.com ANDREA KIMI ANTONELLI: “POLE PIÙ BELLA DI QUELLA IN CINA. IL SEGRETO UN WEEKEND PIÙ LINEARE E SENZA ERRORI HA CONSENTITO DI MIGLIORARMI” “Sicuramente questa pole è stata più bella della Cina, perché mi sentivo bene in macchi - facebook.com facebook Gp del Giappone: un’altra pole, super Antonelli fa subito il bis come Hamilton, Schumacher e Senna x.com