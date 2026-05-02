Spalletti che stoccata | Non si avrà mica paura del Bodo Glimt
Nella conferenza stampa di vigilia della partita contro il Verona, l'allenatore della Juventus ha commentato il percorso in Champions League della squadra, menzionando la vittoria per 3-2 sul campo del Bodo Glimt, che successivamente ha eliminato l'Inter. Ha affermato che non ci si deve spaventare di fronte a determinate avversarie, facendo riferimento anche alla sfida contro la squadra norvegese.
Le parole di Luciano Spalletti nella conferenza stampa di vigilia di Juventus-Verona: l'allenatore bianconero parla del cammino in Champions League della sua squadra, compresa la vittoria per 3-2 sul campo del Bodo Glimt, che poi ha eliminato l'Inter.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Spalletti: My friend, penso che tu conosci soltanto il freddo della tua città! Bodo/Glimt-Juve 2-3
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