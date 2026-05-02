Nella conferenza stampa di vigilia della partita contro il Verona, l'allenatore della Juventus ha commentato il percorso in Champions League della squadra, menzionando la vittoria per 3-2 sul campo del Bodo Glimt, che successivamente ha eliminato l'Inter. Ha affermato che non ci si deve spaventare di fronte a determinate avversarie, facendo riferimento anche alla sfida contro la squadra norvegese.

Le parole di Luciano Spalletti nella conferenza stampa di vigilia di Juventus-Verona: l'allenatore bianconero parla del cammino in Champions League della sua squadra, compresa la vittoria per 3-2 sul campo del Bodo Glimt, che poi ha eliminato l'Inter.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti, che stoccata: "Non si avrà mica paura del Bodo Glimt..."

Spalletti: My friend, penso che tu conosci soltanto il freddo della tua città! Bodo/Glimt-Juve 2-3

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