Inter stoccata dell' allenatore del Bodo | Il City non si è lamentato

L’allenatore del Bodo ha criticato il Manchester City, affermando che il club non si è lamentato dopo la sconfitta in Norvegia, a differenza dell’Inter. La sua dichiarazione arriva alla vigilia della partita di ritorno dei playoff di Champions League, evidenziando un diverso atteggiamento tra le due squadre dopo le sconfitte. Il tecnico norvegese ha inoltre sottolineato che il City non ha mai sollevato proteste ufficiali. Il confronto tra le due formazioni si preannuncia intenso.

© Gazzetta.it - Inter, stoccata dell'allenatore del Bodo: "Il City non si è lamentato..."

Alla vigilia del match di ritorno dei playoff di Champions League contro l'Inter, il tecnico dei norvegesi ha sottolineato il diverso comportamento tra Inter e Manchester City, entrambe sconfitte in Norvegia. L'allenatore sostiene che nessuno del City ha parlato dell'erba artificiale di Bodo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it Knutsen punge l'Inter: "Il City non si è lamentato del sintetico. Non è furbo chi parla del freddo"Knutsen afferma che l’Inter si è lamentata del campo sintetico, ma lui sottolinea che il Manchester City non ha sollevato obiezioni. Il cammino dell'Inter: ai playoff Mourinho o il Bodo. Agli ottavi rischio Manchester CityQuesta sera l’Inter ha chiuso il girone di Champions League al nono posto, con una vittoria contro il Borussia Dortmund. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Bufera arbitri, la stoccata di De Rossi: Meno male che hanno visto Inter-Juve in tutto il mondo; Tacchinardi chiude il caso Bastoni con una stoccata: Doveva chiedere scusa dopo la partita, non questo carrozzone; Febregas risponde ad Allegri, che stoccata dell’allenatore del Como!; Da Conte è partita una stoccata nei confronti di due calciatori del Napoli. Inter, il tecnico del Bodo Glimt punge Chivu per la polemica dell’andata sul sintetico: paragone al veleno col CityL’allenatore del Bodo Glimit Knutsen non ha preso bene le lamentele all'andata dell'Inter sul campo sintetico dell’Aspmyra Stadion: la frecciata in conferenza stampa ... sport.virgilio.it Bufera arbitri, la stoccata di #DeRossi: "Meno male che hanno visto #InterJuve in tutto il mondo" Corriere dello Sport - facebook.com facebook Il Grande Boss su Inter-Juve: "Bastoni va giustificato". Marotta ammette il gesto "non leale" ma lo definisce "ordinario" in quanto "patrimonio della Nazionale". Stoccata finale del Grande Boss: tra i tesserati regna “l'ignoranza del regolamento”. Pensi x.com