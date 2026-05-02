Spaccio di sostanze dopanti e ricettazione | patteggiati due anni di reclusione con pena sospesa

Un uomo di 56 anni, proveniente dalla provincia di Avellino, ha patteggiato una condanna di due anni di reclusione con la sospensione della pena davanti al giudice competente del Tribunale di Nocera Inferiore. La sua decisione è legata a un procedimento riguardante accuse di spaccio di sostanze dopanti e ricettazione. La sentenza è stata pronunciata nel corso di un’udienza preliminare.

Un uomo di cinquantasei anni, originario della provincia di Avellino, ha patteggiato due anni di reclusione con pena sospesa davanti al Gup del Tribunale di Nocera Inferiore. Gestiva un'attività commerciale nel salernitano, specializzata nella vendita di prodotti per il bodybuilding. Come.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Doping nel bodybuilding: due anni patteggiati, pena sospesaVALLE DELL'IRNO – Un uomo di cinquantasei anni, originario della provincia di Avellino, ha patteggiato due anni di reclusione con pena sospesa... Baby Gang condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa. Il trapper: “Adesso basta, solo musica”Nell’interrogatorio di convalida dopo l’arresto per la pistola, il 24enne si era difeso spiegando di aver avuto con sé quell'arma per "paura di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Evade dai domiciliari, agenti lo aspettano e arrestano anche un suo amico; I Carabinieri seguono i consumatori di droga e trovano il deposito 'segreto': in una stalla 11 kg di marijuana pronta per lo spaccio; Controlli della Polizia incastrano un 39enne, sequestrate sostanze dopanti e anabolizzanti; Nella stalla oltre 11 chili di droga, arrestato 23enne. Accusato di cessione di sostanze dopanti: patteggia una condanna a due anniVALLE DELL’IRNO- Patteggia una condanna a due anni di reclusione con pena sospesa per utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli at ... irpinianews.it Bologna: spezzata la catena dello spaccio, arrestati i fornitori e sequestrati 5kg di sostanzenell’ambito del contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato di Bologna ha portato a termine un'operazione ... ilmetropolitano.it Iannaccone fu arrestato nell’agosto dello scorso anno insieme ad altre otto persone, accusate a vario titolo di estorsione, spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi - https://nap.li/aWVz - facebook.com facebook Sono 25 gli indagati dai poliziotti della #Squadramobile di Alessandria per spaccio di cocaina e hashish nelle strade della città e nel carcere dove la droga entrava attraverso il “lancio” oltre le mura perimetrali e i colloqui dei detenuti #22aprile x.com