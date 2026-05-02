Doping nel bodybuilding | due anni patteggiati pena sospesa

Un uomo di 56 anni, proveniente dalla provincia di Avellino, ha scelto di patteggiare due anni di reclusione con la sospensione della pena davanti al giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Nocera Inferiore. La decisione si riferisce a un procedimento legato a casi di doping nel settore del bodybuilding. La sentenza è stata pronunciata nel corso di un’udienza, senza ulteriori dettagli sui capi di accusa.

VALLE DELL'IRNO – Un uomo di cinquantasei anni, originario della provincia di Avellino, ha patteggiato due anni di reclusione con pena sospesa davanti al Gup del Tribunale di Nocera Inferiore. Gestiva un'attività commerciale nel salernitano, specializzata nella vendita di prodotti per il.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Ep.80 – Fitness e Steroidi: la verità sul Bodybuilding con Barbara Carità e Aldo Masolo |Pianeta B12

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