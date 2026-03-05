Incidente sulla Pontina fra tre veicoli tra cui un trattore | ci sono feriti

Oggi sulla Pontina, tra Terracina e Roma, si è verificato un incidente coinvolgendo tre veicoli, tra cui un trattore. L'incidente è avvenuto nel corso della mattinata, all'altezza del chilometro 104, sulla carreggiata in direzione Roma. Sul posto sono intervenute le autorità e i soccorsi per prestare assistenza ai feriti.

Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 5 marzo, lungo la Pontina. Il sinistro è avvenuto nel territorio di Terracina, all'altezza del chilometro 104, sulla carreggiata in direzione Roma. Coinvolti tre veicoli, tra cui un trattore. Sulla dinamica del sinistro sono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica, ma si registrano alcuni feriti. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada, il tratto della Pontina interessato è stato temporaneamente interdetto al traffico e deviato sulla viabilità locale. La circolazione è gestita dalle forze dell'ordine, mentre le squadre dell'Anas sono al lavoro per consentire il ripristino della strada nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

L’incidente, avvenuto per cause ancora da accertare, ha provocato il ferimento del conducente dell’auto, trasportato in ospedale con codice rosso dopo le prime operazioni di soccorso effettuate sul posto - facebook.com facebook

