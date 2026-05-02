Alex Zanardi ha recentemente fatto la sua prima apparizione pubblica dopo l'incidente che ha subito. Durante l'incontro, ha dichiarato di essere molto emozionato, confessando che le sue gambe tremano per l'insieme di sensazioni provate. La sua presenza ha attirato l'attenzione di numerosi media e pubblico, che hanno seguito con interesse i primi segnali di ripresa del pilota e campione paralimpico.

Disse Alex Zanardi in una delle sue prime apparizioni pubbliche dopo l'incidente che gli causò l'amputazione di entrambe Alex Zanardi, morto ieri all’età di 59 anni, era stato un pilota automobilistico e un atleta paralimpico la cui notorietà andò ben oltre il mondo sportivo. Sia per via della forza che dimostrò nel riprendersi dal grave incidente automobilistico del 2001, che gli causò l’amputazione di entrambe le gambe, e nel tornare a gareggiare, sia per il modo ottimista e scanzonato con cui parlò fin da subito della sua disabilità. L’umorismo e la capacità di non prendersi troppo sul serio non gli mancarono nemmeno nel periodo appena successivo al grave incidente.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - «Sono talmente emozionato che mi tremano le gambe»

Quando nel 2001 Zanardi fu premiato da Schumacher: Sono emozionato, mi tremano le gambe

Notizie correlate

Federica Brignone a San Siro per assistere a Milan-Inter: “Mi tremano le gambe”Tanti i tanti ospiti a San siro per assistere al derby Milan-Inter c'è anche la campionessa olimpica e tifosa rossonera Federica Brignone.

“Ci tremano le gambe” Stefano Laudoni e Giorgia Crivello aspettando il secondo figlioGiorgia Crivello e Stefano Laudoni saranno di nuovo genitori; ad annunciarlo proprio la coppia che, in un video pubblicato su Instagram in compagnia...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Una botta di fortuna averla incontrata. Jovanotti condivide sui social la lettera che gli scrisse la professoressa del liceo; Fabrizio Moro: I ragazzi non trovano la libertà, sono prigionieri dell'apparire. Voglio aprire una scuola di musica a Roma; Emanuele Filiberto di Savoia, il nodo della successione dinastica. Il principe Aimone: Congeliamo titolo della Real Casa; Zucchero: Le guerre? Che tristezza la musica che non alza la voce, oggi è un discorso di business e paura.

«Sono talmente emozionato che mi tremano le gambe»Alex Zanardi, morto ieri all’eta di 59 anni, era un pilota automobilistico e un atleta paralimpico la cui notorietà andò ben oltre il mondo sportivo. Sia per via della forza che dimostrò nel riprender ... ilpost.it

Zucchine ripiene sono talmente buone che una tira l altra! Ricetta nei commenti - facebook.com facebook