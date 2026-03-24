Giorgia Crivello e Stefano Laudoni saranno di nuovo genitori; ad annunciarlo proprio la coppia che, in un video pubblicato su Instagram in compagnia del primogenito Romeo Allen, ha dato la bellissima notizia ai follower. “Ci tremano le gambe un’altra volta. Ed anche qui non sappiamo da dove incominciare – scrive l’influencer nella caption – Ma finalmente ci liberiamo! Perdere un figlio ti fa sempre vivere le gravidanze successive, se hai la fortuna di averle, sicuramente in modo diverso, pieno di ansie e preoccupazioni ed è per questo che anche questa volta abbiamo deciso di aspettare il momento giusto per parlarne, anche se avevo cercato di darvi qualche segnale nella speranza che magari capiste qualche mio silenzio. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Ci tremano le gambe” Stefano Laudoni e Giorgia Crivello aspettando il secondo figlio

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