Sondrio escursionista 50enne cade a 2400 metri in Valle Spluga e muore

Un escursionista di 50 anni è morto dopo essere caduto da un’altezza di 2.400 metri in Valle Spluga. Le squadre di soccorso stanno attualmente portando avanti le operazioni di recupero nel luogo dell’incidente. La vittima si trovava in zona durante un’escursione, ma non è stato possibile salvarla dopo la caduta. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Corpo di soccorso.

Un escursionista di 50 anni è morto cadendo a quasi 2400 metri di quota, nella zona del Passo Suretta, sopra il lago di Montespluga, nel territorio comunale di Madesimo, in provincia di Sondrio, in Alta Valle Spluga. Le operazioni di recupero dell'escursionista deceduto sono in corso a opera dei tecnici del Corpo nazionale del soccorso alpino, stazione di Madesimo, e del Sagf, il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Madesimo, anche loro del posto. Informati dell'accaduto i carabinieri di Chiavenna, sul posto anche un elicottero di EliSondrio.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sondrio, escursionista 50enne cade a 2400 metri in Valle Spluga e muore Notizie correlate Tragedia in Val di Cembra: escursionista cade nel vuoto dopo 15 metri? Cosa sapere L'ottantacinquenne Renato Bazzanella cade da 15 metri nei boschi di Sover, Val di Cembra. Tragedia sul monte Grappa: escursionista scivola per 250 metri e muoreBelluno, 17 marzo 2026 – Tragedia sul monte Grappa: un escursionista è scivolato su un sentiero innevato e dopo essere precipitato per 250 metri è...