Un escursionista è morto sul monte Grappa dopo essere scivolato su un sentiero coperto di neve. La caduta di circa 250 metri si è verificata durante un'escursione in zona, senza che ci siano testimonianze di altri coinvolti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno constatato il decesso. La vittima aveva deciso di affrontare il percorso da sola.

Belluno, 17 marzo 2026 – Tragedia sul monte Grappa: un escursionista è scivolato su un sentiero innevato e dopo essere precipitato per 250 metri è morto. Gruppo di sei escursioni: altri due feriti. L’incidente mortale è successo nei pressi del Bivacco Murelon Scopel (1.483 metri). La vittima era con altri 5 amici amici, due dei quali sono rimasti feriti: uno nel tentativo di raggiungere l'amico caduto, un altro scivolato più avanti per un centinaio di metri riportando escoriazioni al volto. I soccorsi. Il gruppo di sei era partito dal Rifugio Bassano quando, a 200 metri dalla meta (il bivacco Murelon Scopel), uno ha perso l'equilibrio. L'elicottero Falco 2, decollato da Belluno, ha raggiunto il luogo dell'incidente: il personale sanitario calato nel canale ha potuto solo constatare il decesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tragedia sul monte Grappa: escursionista scivola per 250 metri e muore

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