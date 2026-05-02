Sondaggi il centrodestra arretra | il campo largo sorpassa di poco

I recenti sondaggi pubblicati dal Corriere della Sera indicano un calo dei consensi per i principali partiti del centrodestra, con il cosiddetto “campo largo” che supera di poco i singoli partiti. Il quadro politico si fa più complicato per il governo guidato da Giorgia Meloni, mentre il centrosinistra si mostra in leggero vantaggio nelle simulazioni attuali. Questi dati riflettono una dinamica ancora in evoluzione e non prevedono esiti definitivi.

Il quadro politico si complica per il governo guidato da Giorgia Meloni. Gli ultimi sondaggi Ipsos per il Corriere della Sera segnalano un calo dei consensi per i principali partiti del centrodestra, mentre il centrosinistra appare in lieve vantaggio, almeno nelle simulazioni attuali. A guidare la flessione è Fratelli d’Italia, che scende al 26,2%, perdendo mezzo punto e toccando il livello più basso dalle europee di due anni fa. Un dato che resta comunque competitivo, ma che riflette un trend in discesa iniziato nei primi mesi del 2026. Arretra anche Forza Italia, al 9% (-0,5%), pur mantenendo uno dei risultati migliori dall’inizio della legislatura.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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