Sommer Inter sarà addio a fine stagione? Le novità portano lo svizzero lontano da Milano | gli aggiornamenti

A fine stagione, il portiere svizzero potrebbe lasciare la squadra di Milano. Secondo alcune fonti, le novità portano a un possibile addio dell'atleta, che potrebbe non rinnovare il contratto con i nerazzurri. La situazione sembra in evoluzione e ancora da definire. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata finora dall’entourage del giocatore o dalla società.

di Paolo Moramarco Sommer Inter, sarà addio a fine stagione? Il portiere svizzero potrebbe lasciare a zero i nerazzurri. Le novità da Schira. Yann Sommer, portiere svizzero dell’ Inter, lascerà il club nerazzurro a parametro zero al termine della stagione. A riportarlo è Nicolò Schira, esperto di mercato, attraverso il proprio profilo X, facendo il punto sul futuro della porta interista. La dirigenza nerazzurra, da mesi al lavoro per individuare il nuovo titolare, sembra ormai orientata a voltare pagina. Sommer era stato inizialmente considerato anche per una possibile permanenza da secondo, soprattutto alla luce dei dubbi interni su Josep Martinez, estremo difensore spagnolo arrivato per crescere alle sue spalle.🔗 Leggi su Internews24.com

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