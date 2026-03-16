Sommer il dubbio sul futuro | l’Inter prepara una proposta a sorpresa per lo svizzero? Clamorosa ipotesi

L’attaccante svizzero deve ancora decidere il suo futuro e sta valutando le opzioni disponibili. L’Inter, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe offrire a Sommer un ruolo di vice nella prossima stagione. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali. La decisione finale dipenderà dalle valutazioni del giocatore e dalle eventuali proposte del club nerazzurro.

Inter News 24 Sommer deve ancora sciogliere le riserve sul proprio futuro: l’Inter potrebbe proporgli il ruolo di vice nella prossima stagione. Il futuro della porta nerazzurra è uno dei temi caldi sul tavolo della dirigenza, con Fabrizio Romano che ha fatto il punto sulla complessa gestione dei pali per la prossima stagione. Mentre l’Inter di Cristian Chivu difende i suoi 68 punti, l’idea di un avvicendamento tra i pali prende corpo, con Guglielmo Vicario che resta il favorito assoluto per raccogliere l’eredità da titolare. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Sommer, il dubbio sul futuro: ipotesi a sorpresa. Secondo l’esperto di mercato, i nerazzurri stanno valutando seriamente la permanenza di Yann Sommer, ma con una veste inedita: quella di secondo portiere d’esperienza per scortare l’inserimento del nuovo numero uno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sommer, il dubbio sul futuro: l’Inter prepara una proposta a sorpresa per lo svizzero? Clamorosa ipotesi Articoli correlati Sommer, destino segnato: lascerà l’Inter. Probabile ritorno a casa per lo svizzeroL’esperienza di Yann Sommer con la maglia dell’Inter sembra ormai avviata verso la conclusione. Sommer rompe il silenzio: «Nelle prossime settimane incontro con l’Inter per discutere il futuro». Due le alternative allo svizzeroCalciomercato Inter LIVE: sfuma Mckennie, Sommer verso l’addio? Intanto il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni Mercato Inter, sfuma il colpo a... Contenuti e approfondimenti su Sommer il dubbio sul futuro l'Inter... Discussioni sull' argomento Le probabili formazioni del derby: un dubbio a testa per Allegri e Chivu; Galli sul Derby: Spero non lo decida il VAR. Maignan o Sommer? Scelgo il primo; Il gol dell'Atalanta fa infuriare l'Inter: Chivu espulso. Tanti dubbi sul contrasto Scalvini-Frattesi; Rivoluzione Inter: cinque addii certi e il dubbio Calhanoglu. Pagelle #InterAtalanta: #Thuram sbaglia tutto, #Sommer pasticcia. #Krstovic tiene testa a Pio! x.com Pagelle Inter-Atalanta: Thuram sbaglia tutto, Sommer pasticcia. Krstovic tiene testa a Pio! - facebook.com facebook