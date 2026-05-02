Solidarietà per l' Ucraina | otto ambulanze partite da Piazza Brà

Questa mattina, in Piazza Brà, si sono radunate otto ambulanze pronte a partire verso l’Ucraina. La cerimonia di partenza si è svolta in modo semplice, con la presenza di volontari e rappresentanti delle organizzazioni coinvolte. Le ambulanze sono state caricate di materiali e attrezzature destinate a sostenere le strutture sanitarie in Ucraina. La partenza è avvenuta in una giornata caratterizzata da un clima di solidarietà e collaborazione.

Questa mattina, 2 maggio, Piazza Brà si è riempita di speranza con il raduno di otto ambulanze partite poi per l’Ucraina. Dalle 11 alle 13, a Verona è stato presentato questo convoglio umanitario; un'iniziativa di grande valore organizzata con il patrocinio nazionale della Cisl e il supporto.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Napoli, da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito: corteo cittadino per l’Ucraina tra solidarietà concreta e “pace giusta” Manifestazione per l’Ucraina, solidarietà in piazzaA quattro anni dall’inizio della guerra in Ucraina, si è svolta domenica in Piazza del Popolo a Ravenna, una manifestazione di solidarietà al popolo...