Manifestazione per l’Ucraina solidarietà in piazza
Una manifestazione si è svolta domenica in Piazza del Popolo a Ravenna per mostrare solidarietà al popolo ucraino, a quattro anni dall’inizio del conflitto. La protesta è stata organizzata dall’associazione Malva – Ucraini di Ravenna APS, che ha invitato cittadini e associazioni a partecipare. I partecipanti hanno esposto bandiere e striscioni, chiedendo pace e sostegno per le persone colpite dalla guerra. La piazza si è riempita di voci e colori in segno di vicinanza.
A quattro anni dall’inizio della guerra in Ucraina, si è svolta domenica in Piazza del Popolo a Ravenna, una manifestazione di solidarietà al popolo ucraino, promossa dall’associazione Malva – Ucraini di Ravenna APS. Il Partito Liberaldemocratico ha preso parte all’iniziativa con i propri rappresentanti e militanti, confermando una posizione chiara: “sostegno al popolo ucraino, difesa del diritto internazionale e condanna di ogni aggressione ai danni di uno Stato sovrano” come si legge in una nota. “La presenza in piazza di cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni ha dato vita a un momento significativo, all’insegna dei valori europei di libertà, democrazia e autodeterminazione dei popoli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Una manifestazione a sostegno dell'Ucraina in piazza VerdiIl partito “Ora!” organizza una manifestazione a Palermo per sostenere l’Ucraina, in risposta alla crisi causata dall'invasione russa iniziata il 24 febbraio 2022.
Leggi anche: Tifosi del Bari in piazza contro la multiproprietà: manifestazione in piazza Prefettura
Sciopero per Gaza: l’Italia si ferma e chi viene fermato in tangenziale applaude
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ucraina, il 22 febbraio a Roma il Corteo per l’Ucraina nel quarto anniversario dell’invasione su larga scala; Resistere per esistere: Bologna ricorda quattro anni di guerra in Ucraina | FOTO; Milano, oggi il corteo per l'Ucraina nel quarto anniversario dell'invasione russa. Martedì Palazzo Marino illuminato di giallo e blu; Vigilia del quarto anno di resistenza all'invasione russa.
Corteo per l’Ucraina a 4 anni dall’inizio della guerra. Martedì il Comune s’illumina di giallo e bluDomani un momento di raccoglimento prima dell’inizio del Consiglio comunale, Buscemi: Non bisogna stancarsi di chiedere la fine del conflitto e soprattutto ... milano.repubblica.it
Ucraina, candele in memoria delle vittime della guerraCandele contro l’oscurità della guerra e in memoria delle vittime della guerra russa in Ucraina: una cinquantina di manifestati hanno partecipato in piazza della Vittoria venerdì sera al sit in organi ... laprovinciapavese.gelocal.it
"Ho partecipato e sono intervenuto in piazza Maggiore a Bologna alla manifestazione promossa dalla comunità ucraina, a quattro anni dalla... - facebook.com facebook
Manifestazione delle organizzazioni civili a Budapest per celebrare i quattro anni dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia. Si ritiene che all'evento abbiano partecipato circa 200 persone x.com