Manifestazione per l’Ucraina solidarietà in piazza

Una manifestazione si è svolta domenica in Piazza del Popolo a Ravenna per mostrare solidarietà al popolo ucraino, a quattro anni dall’inizio del conflitto. La protesta è stata organizzata dall’associazione Malva – Ucraini di Ravenna APS, che ha invitato cittadini e associazioni a partecipare. I partecipanti hanno esposto bandiere e striscioni, chiedendo pace e sostegno per le persone colpite dalla guerra. La piazza si è riempita di voci e colori in segno di vicinanza.