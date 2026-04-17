Claudio Lauretta e la Imita Band protagonisti di Nei loro panni al Teatro Govi

Il 18 aprile il Teatro Govi ospiterà lo spettacolo “Nei loro panni”, con Claudio Lauretta e la Imita Band. Lo spettacolo combina momenti di umorismo con ricordi e aneddoti, portati in scena attraverso volti noti. Durante la serata, il pubblico potrà assistere a un’esibizione che si presenta in modo semplice e diretto, offrendo un’esperienza di intrattenimento leggera e spensierata.

Sabato 18 aprile il Teatro Govi ospita Claudio Lauretta e la Imita Band protagonisti di “Nei loro panni”, uno spettacolo teatrale dove si ride spensieratamente, nel quale, grazie a volti conosciuti, Claudio offre suggestioni, ricordi e aneddoti, che vengono messi in scena in modo semplice e non.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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