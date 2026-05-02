Le truppe statunitensi stanno lasciando la Germania, con particolare attenzione alla base di Ramstein, dove si generano circa 2 miliardi di euro di indotto. Le tensioni tra l’amministrazione americana e il governo tedesco sono aumentate negli ultimi mesi, influenzando decisioni e strategie militari. La partenza delle forze americane rappresenta un cambiamento significativo per la presenza militare nella regione e potrebbe avere ripercussioni sui rapporti tra i due paesi.

Le crescenti tensioni tra Donald Trump e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno portanto a una svolta nelle relazioni tra Stati Uniti e Germania. Il governo americano ha infatti ordinato un ritiro parziale delle proprio truppe dal territorio tedesco, prevedendo il disimpegno di circa 5.000 soldati nell'arco dei prossimi sei-dodici mesi. Sebbene la motivazione ufficiale risieda in una revisione globale della presenza Usa in Europa, la mossa del Pentagono è interpretabile come un chiare segnale di deterioramento dei rapporti bilaterali, con ripercussioni per la sicurezza e l'economia di Berlino. Truppe Usa in Germania: dove si trovano Per comprendere la portata di questa decisione, occorre guardare ai numeri.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Soldati Usa via dalla Germania: cosa succede ora? Il caso della base Ramstein: 2 miliardi di indotto grazie alle truppe

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