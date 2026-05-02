Società longeva | l’impegno dei pensionati artigiani per un futuro di partecipazione e servizi

A Tricesimo si è tenuta la 26ª edizione della “Festa del pensionato artigiano” il primo maggio, un evento che ha riunito i pensionati artigiani per celebrare la loro categoria. L’iniziativa ha anche affrontato temi legati al futuro demografico del Paese, coinvolgendo i partecipanti in un momento di confronto e riflessione. La manifestazione ha rappresentato un’occasione di incontro e di condivisione tra gli iscritti.

Si è svolta a Tricesimo, in occasione del 1° maggio, la 26ª edizione della “Festa del pensionato artigiano”, un evento che ha saputo unire la celebrazione della categoria a una profonda riflessione sul futuro demografico del Paese. Al centro della giornata il dibattito “La società longeva.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Mantova: salute e premi per i pensionati artigianiLa Cna di Mantova ha programmato per venerdì 20 marzo una giornata dedicata ai pensionati artigiani, un evento che unisce formazione sanitaria e... Leggi anche: Uil Pensionati, Claudio Barone rieletto segretario regionale: "In Sicilia né servizi né futuro, giovani e anziani in fuga" Altri aggiornamenti Politica e società: mons. Accrocca, i credenti non disdegnino l’impegno civile per il bene comuneLa crisi globale si riflette sulle storie locali e sulle comunità più piccole che vedono amplificarsi i disagi esistenziali. Il mondo si avvicina ma noi a volte sembriamo allontanarci. Anche le sfide ... agensir.it Ripensiamo le città per una società longeva e sempre più connessaIl traguardo della pensione diventa l’occasione per ampliare la vita sociale rispetto al periodo dell’età lavorativa. Ma questo ci impone di ridisegnare lo ... repubblica.it