A Mantova, venerdì 20 marzo, si terrà una giornata dedicata ai pensionati artigiani organizzata dalla Cna locale. L’evento prevede attività di formazione sanitaria e premi per chi ha concluso la carriera nel settore artigianale. La manifestazione coinvolge i pensionati e mira a offrire momenti di aggiornamento e riconoscimento ufficiale del loro percorso professionale.

La Cna di Mantova ha programmato per venerdì 20 marzo una giornata dedicata ai pensionati artigiani, un evento che unisce formazione sanitaria e riconoscimento professionale. L’incontro si terrà nella sede associativa in Viale Learco Guerra a partire dalle ore 9:30 del mattino. L’iniziativa mira a promuovere il benessere fisico attraverso consigli nutrizionali e a celebrare la fedeltà al lavoro con premi alla carriera. Il pranzo sociale di chiusura è stato fissato presso l’agriturismo di Roberto Gandolfi a Casale di Roncoferraro. Salute come investimento economico. La mattinata sarà aperta da un intervento scientifico sulla corretta alimentazione e sull’igiene degli alimenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mantova: salute e premi per i pensionati artigiani

Articoli correlati

Artigiani dell’Unione in assemblea. Premi a chi resiste e fa innovazionePrende il via alle 10 di stamattina, nella sala meeting della sede di via Lago Maggiore 2, l’assemblea generale dei soci dell’Unione Artigiani e...

Save by Cycling: pedalare conviene, anche a Treviolo si guadagnano premi… e salute“Incentivare l’uso quotidiano della bicicletta significa investire nella qualità della vita delle persone e nella salute del nostro territorio –...

Contenuti e approfondimenti su Mantova salute e premi per i pensionati...

Discussioni sull' argomento In programma a Mantova il ciclo di incontri Pillole di Prevenzione e Salute; Donare e prevenire: ciclo di conferenze di Avis nel Mantovano; Impianti di Biogas e Biometano. I rischi per la Salute Pubblica nel Casalasco e nella Bassa Cremonese-Mantovana; Avis Provinciale Mantova organizza nuovi incontri dedicati alla salute.

Dal 13 marzo a Mantova, la salute nei quartieri con Pillole di PrevenzioneMANTOVA - Il Comune di Mantova propone gli appuntamenti di Pillole di Prevenzione e Salute, il ciclo di incontri informativi rivolti alla cittadinanza ... vocedimantova.it

Lascio una affascinante Mantova e vado a Garlasco ( PV),citta' dove un giovane sconta una pena per l' omicidio della fidanzata dopo due assoluzioni.#AlbertoStasi #ChiaraPoggi #Garlasco #Matone #Si - facebook.com facebook