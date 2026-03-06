Uil Pensionati Claudio Barone rieletto segretario regionale | In Sicilia né servizi né futuro giovani e anziani in fuga

Claudio Barone è stato rieletto segretario regionale della Uil Pensionati. In Sicilia, si registrano chiusure di banche e sezioni scolastiche, oltre a un collasso dei servizi sanitari. Molte case si trovano vuote, segno di un territorio in difficoltà. La situazione attuale coinvolge sia giovani che anziani, che sembrano lasciare la regione.

“Chiudono le banche e le sezioni scolastiche, collassano i servizi sanitari. Moltissime sono le case vuote. Questa non è una terra per vecchi, ma neppure una terra per giovani. Ma che posto è?!”. Claudio Barone, rieletto oggi a Palermo segretario della Uil Pensionati Sicilia al termine dei lavori del congresso, ha descritto così “la desertificazione che avanza” nella nostra Isola. “Non ci sono ricette semplici - ha continuato - per contrastare lo spopolamento, ma quello che è certo è che bisogna cercarle tutti assieme con i sindaci, le Asp, i distretti sociosanitari, gli operatori del Terzo settore. Dobbiamo tracciare linee di intervento condivise. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Fuga di giovani e anziani dal Sud, Lionti (Uil Sicilia): "La Sicilia svuotata, basta ritardi"La Uil Sicilia, guidata da Luisella Lionti, esprime profonda preoccupazione per il report Svimez che denuncia la fuga di giovani laureati e anziani...

