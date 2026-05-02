Una coppia è stata evacuata dal Bivacco Fiamme Gialle dopo essere rimasta bloccata in quota. La coppia ha avuto un incidente mentre percorreva la via ferrata ghiacciata, scivolando e rimanendo in difficoltà. Nel corso dell'ultimo periodo si è registrato un aumento delle operazioni di soccorso in questa zona, con interventi più frequenti rispetto al passato. Le autorità sono intervenute per mettere in sicurezza i due escursionisti e riportarli a valle.

? Cosa scoprirai Come è avvenuta la scivolata sulla via ferrata ghiacciata?. Perché il numero di soccorsi al bivacco è aumentato così tanto?. Quali sono i pericoli reali causati dallo zero termico attuale?. Chi deve essere consultato per evitare rischi tecnici in quota?.? In Breve Nove interventi di soccorso registrati vicino al bivacco nell'ultimo anno solare.. Donna ferita trasportata all'ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana dopo la scivolata.. Zero termico a 2.400 metri aumenta rischi neve e ghiaccio sul percorso.. Intervento del Soccorso Alpino di San Martino di Castrozza sabato 2 maggio.. Il Soccorso Alpino di San Martino di Castrozza è intervenuto alle ore 7:30 di questo sabato 2 maggio per soccorrere una coppia bloccata a 3.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Soccorso in quota: coppia bloccata al Bivacco Fiamme Gialle

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