Bivacco Meneghello Inaugurazione in quota

Da ilgiorno.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica si è tenuta l’inaugurazione del bivacco Meneghello, situato in una zona di montagna. L’evento ha visto la partecipazione di membri del Cai Valfurva e di altri appassionati, che hanno preso parte alla cerimonia di apertura. Il bivacco è stato aperto ufficialmente in un’area di alta quota, con l’obiettivo di offrire un punto di ristoro e rifugio per escursionisti e alpinisti.

Inaugurato il nuovo bivacco Meneghello. Nella giornata di domenica, gli amici del Cai Valfurva e quelli del Cai Vicenza, questi ultimi proprietari della struttura, sono saliti al Colle degli Orsi, a quota 3550 posizionato tra la Punta Cadini e il Monte San Matteo, per inaugurare ufficialmente la nuova struttura, posizionata lo scorso novembre grazie ad un progetto realizzato da Levissima in collaborazione con il Parco nazionale dello Stelvio e con le due sezioni Cai. Il "vecchio" bivacco era crollato quasi tre anni fa per il cedimento dello sperone roccioso sul quale era "appoggiato" (causa il ritiro glaciale). Nel 2024 è stato recuperato e sistemato un bivacco, realizzato anni prima per lo studio del rock glacier nella zona livignasca della Vallaccia, che è stato poi elitrasportato al Colle degli Orsi nel novembre del 2025.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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