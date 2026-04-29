Bivacco Meneghello Inaugurazione in quota

Domenica si è tenuta l’inaugurazione del bivacco Meneghello, situato in una zona di montagna. L’evento ha visto la partecipazione di membri del Cai Valfurva e di altri appassionati, che hanno preso parte alla cerimonia di apertura. Il bivacco è stato aperto ufficialmente in un’area di alta quota, con l’obiettivo di offrire un punto di ristoro e rifugio per escursionisti e alpinisti.

Inaugurato il nuovo bivacco Meneghello. Nella giornata di domenica, gli amici del Cai Valfurva e quelli del Cai Vicenza, questi ultimi proprietari della struttura, sono saliti al Colle degli Orsi, a quota 3550 posizionato tra la Punta Cadini e il Monte San Matteo, per inaugurare ufficialmente la nuova struttura, posizionata lo scorso novembre grazie ad un progetto realizzato da Levissima in collaborazione con il Parco nazionale dello Stelvio e con le due sezioni Cai. Il "vecchio" bivacco era crollato quasi tre anni fa per il cedimento dello sperone roccioso sul quale era "appoggiato" (causa il ritiro glaciale). Nel 2024 è stato recuperato e sistemato un bivacco, realizzato anni prima per lo studio del rock glacier nella zona livignasca della Vallaccia, che è stato poi elitrasportato al Colle degli Orsi nel novembre del 2025.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bivacco Meneghello. Inaugurazione in quota Notizie correlate Il bivacco alpino del Muse stasera su Dmax con "Falegnami ad alta quota"Il bivacco alpino “Fiamme Gialle”, entrato a far parte degli allestimenti permanenti del Muse lo scorso autunno, sarà protagonista della quinta... Meneghello, recensioni da Reading per OlivettiScrittori e libri del Novecento Russell, Arendt, URSS, Hitler, «Lolita», Camus: «Libri in Inghilterra» (Ed. Una raccolta di contenuti Si parla di: Bivacco Meneghello. Inaugurazione in quota; CAI VALFURVA: SCI ALPINISMO AL NUOVO BIVACCO MENEGHELLO AL COLLE DEGLI ORSI (MT. 3550). Bivacco Meneghello, una nuova vitaIl bivacco Meneghello torna a vivere tra le cime del Parco nazionale dello Stelvio. Levissima rinnova il suo legame con la montagna contribuendo al riposizionamento di una struttura d’alta quota ... ilgiorno.it