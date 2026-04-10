Soccorso d’eccellenza a Capri | Fiamme Gialle irpine in azione

Nelle ultime ore, le unità delle Fiamme Gialle irpine del Soccorso Alpino sono intervenute a Capri per aiutare un escursionista in difficoltà. I militari della Stazione di Sant’Angelo dei Lombardi, allertati dalla Centrale Operativa, sono stati inviati sul luogo per prestare assistenza. L’intervento si è svolto in condizioni di emergenza, coinvolgendo personale specializzato e attrezzature adeguate per garantire la sicurezza dell’escursionista.

Intensa in questi giorni l’attività delle Fiamme Gialle irpine del Soccorso Alpino. In particolare, militari specializzati della Stazione di Sant’Angelo dei Lombardi, a seguito dell’attivazione della Centrale Operativa del C.N.S.A.S., ente col quale si è intensificata la proficua collaborazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Fiamme gialle e Comune contro i furbetti Leggi anche: Olimpiadi: centesima medaglia per le Fiamme Gialle Argomenti più discussi: Soccorso d eccellenza a Capri: Fiamme Gialle irpine in azione; Monte Cervati, recuperati due alpinisti dispersi; MONTE CERVATI Recuperati due alpinisti dispersi sul Monte Cervati: Intervento tempestivo e coordinato. Fraschetta La Romanella. . Questo sì che è vero AMORE: una bella carbonara Vieni a trovarci ad Ostia in Via delle Fiamme Gialle, 63 @enne.agency #ristorantecarne #steckhouse #bistecca #bisteccheria #pizzeria - facebook.com facebook #GdF #Palermo #Messina #Avellino: intensificati i controlli delle Fiamme Gialle nel settore della contraffazione e dei prodotti non sicuri. Sequestrati oltre 225.000 prodotti non sicuri o contraffatti, a tema pasquale. #NoiconVoi x.com