Smart 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Smart 2026 presenta una gamma completa di modelli con prezzi variabili a seconda delle versioni. Il marchio, nato nel 1998 come risultato di una collaborazione tra Mercedes-Benz e Swatch, è riconosciuto per la produzione di auto compatte destinate alla guida urbana. La sua storia si intreccia con il progetto che ha portato alla creazione di veicoli di piccole dimensioni, ideali per muoversi facilmente in città.

Smart è il marchio premium piccolo nato nel 1998 dal progetto Mercedes-Benz “Swatchmobile”, da sempre sinonimo di citycar. Dal 2019 è una joint venture al 50% tra Mercedes-Benz Group e Geely, con tutta la nuova gamma 100% elettrica progettata in Cina su piattaforma Geely SEA. La storica Fortwo due posti è uscita di produzione nel 2024 e oggi la gamma a listino 2026 conta tre SUV elettrici — Smart #1 (segmento B), Smart #3 (B-coupé) e Smart #5 (segmento C) — più la Concept #2 svelata il 22 aprile 2026 a Pechino, che anticipa la futura Smart #2 di serie attesa nel 2027 come erede diretta della Fortwo (due posti, lunga 2,70 m, 100% elettrica). Si parte da 37.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Smart 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere ¿Es el Smart EQ Fortwo 2026 más inteligente que los coches más grandes Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Smart #2: la regina dei parcheggi è pronta al grande ritorno; La nuova smart a 2 posti inizia a farsi vedere; Smart Concept #2: l’erede elettrica della fortwo con 300 km di autonomia - VIDEO | Quattroruote.it; Smart Concept #2, grande ritorno: il modello di serie arriverà in autunno. Xiaomi Smart Band 10 Pro: prime indiscrezioni sul lancio a giugno 2026 e la variante in ceramicaXiaomi Smart Band 10 Pro in arrivo già a giugno: versione ceramica, cinque colorazioni e peso sotto i 40g. Tutti i dettagli. smartworld.it Quale smart TV comprare? I 10 modelli con il miglior rapporto qualità prezzoSei ancora indeciso su quale Smart TV comprare? Abbiamo selezionato per te i 10 modelli con il miglior rapporto qualità prezzo in assoluto nel 2026. money.it Stefano De Martino trova la sua Smart con graffi sulla portiera. Non è la prima volta che l'auto del conduttore finisce nei guai. - facebook.com facebook È l'ora di Xiaomi Smart Band 10 Pro Primi rumor su lancio vicino e novità nei materiali x.com