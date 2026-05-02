skincare che ossessione ma i giovanissimi rischiano la pelle

Negli ultimi anni, la skincare ha conquistato i giovani italiani, che ormai trascorrono molto tempo nei negozi di profumi e grandi centri commerciali alla ricerca di nuovi prodotti. Questa passione si è diffusa anche tra i più giovani, che seguono le tendenze degli influencer sui social media. In passato, i giochi delle bambine si limitavano a rossetti e profumi di mamma, mentre oggi l’attenzione si concentra sulle routine di cura della pelle.

Una volta le bambine giocavano con rossetti e profumi di mamma, ora è la skincare ad andare forte tra i giovanissimi italiani, che affollano profumerie e centri commerciali in cerca dell’ultimo prodotto pubblicizzato sui social dall’amato influencer. Ma attenzione: “L’uso improprio di cosmetici complessi su pelli giovani espone a rischi clinici significativi come irritazioni, dermatiti allergiche da contatto e fotosensibilità”, ricorda a LaSalute di LaPresse la farmacista cosmetologa Myriam Mazza. Una pelle più delicata richiede prodotti ad hoc. Da dove arriva questa preoccupazione? In età pediatrica e preadolescenziale “ la barriera cutanea è meno strutturata, lo strato della cute è più sottile e la permeabilità è maggiore, portando a una più elevata suscettibilità all’assorbimento di sostanze sensibilizzanti.🔗 Leggi su Lapresse.it

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