Lo skin fasting è una pratica che consiste nel ridurre temporaneamente l'uso di prodotti per la cura della pelle, lasciando respirare l’epidermide. Questa tendenza sta attirando l’attenzione di chi cerca un approccio diverso alla skincare, puntando a periodi di pausa dai trattamenti abituali. Sul mercato sono disponibili diverse opinioni e approcci riguardo questa metodologia, che viene proposta come alternativa a routine più aggressive.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Lo skin fasting è utile se il tuo mobile del bagno sembra il reparto skincare di una profumeria e ogni sera pratichi una routine di svariati minuti, stratificando qualunque cosa abbia un packaging convincente. Perché sì, forse è arrivato il momento di fermarti. La primavera è il periodo ideale per farlo: le temperature sono più miti, l’aria tende a essere meno estrema rispetto all’inverno più rigido o all’estate feroce e la pelle spesso esce da mesi di trattamenti intensi, acidi, retinolo, maschere e sperimentazioni discutibili che ha scoperto su TikTok alle due di notte.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Lo skin fasting è il digiuno in chiave skincare che dovresti valutare per lasciare respirare la tua pelle

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