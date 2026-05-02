A Sirmione si sta indagando sulla moria di pesci nei canali cittadini, con un'analisi in corso per determinare le cause. La mancanza di pioggia negli ultimi mesi è stata una delle circostanze prese in considerazione, insieme alla presenza di specie invasive che verranno rimosse. Le autorità stanno svolgendo controlli e verifiche per accertare le responsabilità e le eventuali misure da adottare.

? Cosa scoprirai Perché la mancanza di pioggia ha causato la morte dei pesci?. Quali specie invasive verranno rimosse dai canali di Sirmione?. Come influirà la manutenzione del Ganfo Pilandro sull'ecosistema locale?. Quando comunicherà l'ARPA l'esito delle analisi sui campioni biologici?.? In Breve Ipotesi causa: scarsa ossigenazione acque causata da recenti scarse precipitazioni.. Campioni biologici e idrici inviati ad ARPA per analisi di laboratorio.. Manutenzione straordinaria alveo in corso presso il Ganfo Pilandro.. Pesci autoctoni reimmessi nel lago, specie alloctone avviate allo smaltimento.. A Sirmione si registrano diverse morie di pesci in vari punti del territorio comunale, spingendo l’amministrazione locale a coordinare interventi urgenti e verifiche tecniche immediate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sirmione, moria di pesci nei canali: analisi in corso per la causa

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