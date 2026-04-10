Sinner-Zverev si vedrà su TV8? Orario semifinale Montecarlo streaming differita in chiaro

Nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, l'azzurro Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale. La partita contro il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del seeding, è prevista per sabato 11 aprile. La sfida si potrà seguire in diretta su TV8, mentre è prevista anche una trasmissione in streaming e in differita in chiaro.

Nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l’azzurro Jannik Sinner approda in semifinale: nella parte bassa del tabellone il numero due del mondo sarà opposto domani, sabato 11 aprile, al tedesco Alexander Zverev, numero 3 del seeding. Il match della semifinale che vedrà protagonista il tennista azzurro ed il teutonico sarà il secondo del programma, che sul Court Rainier III si aprirà alle ore 11.00 con la prima semifinale di doppio, ma si giocherà comunque non prima delle ore 13.30: Sinner nei dodici precedenti è in vantaggio per 8-4. La sfida che vedrà protagonista Jannik Sinner nella semifinale dell’ ATP Masters 1000 di Montecarlo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis ed in differita dalle ore 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Zverev si vedrà su TV8? Orario semifinale Montecarlo, streaming, differita in chiaro Sinner-Zverev si vedrà in chiaro su TV8, ma non in diretta! Orario differita, programma, streamingNel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l’azzurro Jannik Sinner approda in semifinale: nella parte bassa del tabellone il numero due del mondo sarà... Dove vedere in tv Sinner-Zverev, ATP Montecarlo 2026: orario semifinale, streaming, differita in chiaroLa 20ma vittoria consecutiva nei tornei di categoria ATP Masters 1000 consente a Jannik Sinner di accedere alle semifinali di Montecarlo: l’azzurro,... Temi più discussi: Sinner si vedrà su TV8 già oggi a Montecarlo contro Auger-Aliassime? Cosa prevede la decisione di Sky; Montecarlo, scattano i quarti di finale. Ecco quando gioca Sinner; Sorteggio tabellone Monte Carlo 2026: Sinner nel lato con Zverev, Musetti da quello di Alcaraz; Montecarlo, blackout Zverev ma piega Bergs: Sascha trova il Piccolo Sinner Fonseca e i suoi tifosi molesti. Sinner-Zverev si vedrà in chiaro su TV8, ma non in diretta! Orario differita, programma, streamingNel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l'azzurro Jannik Sinner approda in semifinale: nella parte bassa del tabellone il numero due del mondo sarà ... oasport.it Semifinali Monte Carlo Masters 2026: quando gioca Sinner contro Zverev e dove vederlo in tv in chiaroDopo aver battuto Auger-Aliassime, Sinner va in semifinale contro Zverev al Monte Carlo Masters per un posto in finale: come seguirlo in tv. style.corriere.it Montecarlo: Sinner in semifinale, affronterà Zverev x.com Atp Monte- Carlo, Sinner batte Auger-Aliassime: domani la semifinale contro Zverev - facebook.com facebook