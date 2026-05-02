Sinner trova ancora Zverev | in finale a Madrid per un’impresa mai riuscita a nessuno | Orari tv dove vedere

In questa stagione, il tennista italiano ha raggiunto la sua prima finale sulla terra rossa a Madrid, portando a quattro le finali consecutive nel 2026 e a cinque in totale nei tornei Masters 1000. La sfida si svolgerà contro il tedesco, che ha già affrontato più volte, mantenendo un buon risultato contro di lui. L'incontro si giocherà in un orario specifico e sarà trasmesso in diretta televisiva.

La prima finale sulla terra di Madrid, la quarta consecutiva nel 2026, la quinta se consideriamo solo i Masters 1000. La 350esima vittoria della sua carriera nel circuito maggiore, la 22esima consecutiva e la 27esima se si contano solamente i Masters 1000. Sono numeri impressionanti quelli di Jannik Sinner dopo la semifinale a Madrid vinta contro Arthur Fils. Ora però c’è la partita più importante: la finale contro Alexander Zverev, tennista che Sinner ha incontrato e battuto già tre volte nel 2026, sempre in semifinale. Questa volta ci si gioca il titolo, visto che il tedesco – per l’assenza di Alcaraz – è numero due del tabellone e quindi nel lato opposto rispetto all’azzurro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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