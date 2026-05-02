Nel torneo ATP di Madrid 2026, si contendono il titolo due giovani tennisti: uno italiano e uno tedesco. L’azzurro ha superato diversi avversari, arrivando così alla finale, dove cerca di ottenere il quinto successo consecutivo di questa stagione. La partita rappresenta un nuovo traguardo per il giocatore italiano, che punta a consolidare il proprio percorso nel circuito internazionale. La finale si svolgerà nei prossimi giorni, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis.

Un record tira l’altro. Dopo aver raggiunto a soli 24 anni (primato di precocità) la finale almeno una volta in tutti i nove Masters 1000 da quando questa categoria di tornei è stata introdotta in calendario (nel 1990), Jannik Sinner in due settimane, tra Madrid e Roma, si gioca una buona fetta della sua stessa leggenda sportiva. L’unico ad avere vinto almeno una volta tutti i 1000 in calendario è Novak Djokovic e all’altoatesino per emularlo restano da vincere il Mutua Madrid Open e gli Internazionali d’Italia, dove da 50 anni non si impone un tennista italiano (ultimo fu Adriano Panatta nel 1976). This is one not to be missed?? Jannik Sinner and Alexander Zverev will lock horns for the Madrid title.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner-Zverev in finale all’Atp Madrid 2026, l’azzurro cerca la manita

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