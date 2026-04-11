Jannik Sinner ha raggiunto per la prima volta in carriera la finale del 'Rolex Monte-Carlo Masters', un torneo di livello 1000 con un montepremi di 6 milioni di euro. Durante l'incontro con il tedesco Zverev, si è verificato un episodio insolito quando qualcosa è caduto dalla tasca del giocatore italiano. La partita si è svolta senza ulteriori interruzioni e ha visto Sinner affrontare un avversario di alto livello.

Uno Jannik Sinner scatenato approda per la prima volta in carriera alla finale del 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Il tennista azzurro, numero 2 del mondo e del tabellone, ha battuto in semifinale facilmente in due set il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo e del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-4 in appena 1 ora e 22 minuti di gioco al primo match point. Sinner diventa il decimo italiano a conquistare la finale del Torneo Atp di Montecarlo, è anche la quarta finale di fila in un torneo Masters 1000.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, imprevisto in campo con Zverev: cosa gli cade dalla tasca

Atp Montecarlo, Sinner-Zverev: Jannik perde un fazzoletto in campoJannik Sinner ha giocato una semifinale praticamente perfetta contro Sascha Zverev, battuto con un netto 6-1 6-4.

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