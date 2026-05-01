Jannik Sinner si è qualificato per la finale a Madrid dopo aver battuto Arthur Fils in semifinale in un'ora e 26 minuti, con un risultato di 6-2, 6-4. La partita si è svolta in un’atmosfera intensa e il tennista italiano ha mostrato grande solidità in campo. La finale si disputerà tra Sinner e il vincitore della sfida tra Zverev e Blockx. L’orario e i canali per seguire l’evento sono stati annunciati.

Jannik Sinner è semplicemente ingiocabile. In semifinale travolge anche il francese Arthur Fils in appena un'ora e 26 minuti con un secco 6-2, 6-4 e stacca il pass per la finale del Masters 1000 di Madrid, la quarta finale di un 1000 consecutiva in questo 2026. Sarà la sua prima finale in carriera sulla terra rossa madrilena, con la possibilità di mettere in bacheca un altro trofeo prestigioso prima degli Internazionali d'Italia e del Roland-Garros.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner, quando gioca la finale a Madrid? Zverev o Blockx: orario e dove vederla (tv e streaming)

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