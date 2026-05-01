Sinner quando gioca la finale a Madrid? La sfida a Zverev | orario e dove vederla tv e streaming

Jannik Sinner ha raggiunto la finale del torneo di Madrid dopo aver sconfitto il francese Arthur Fils in semifinale con un punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 26 minuti. La partita si è svolta in un'atmosfera intensa, con Sinner che ha mostrato un gioco solido e aggressivo. La finale si terrà prossimamente, con dettagli sull’orario e i modi per seguirla in diretta disponibili sui canali televisivi e piattaforme streaming.

Jannik Sinner è semplicemente ingiocabile. In semifinale travolge anche il francese Arthur Fils in appena un'ora e 26 minuti con un secco 6-2, 6-4 e stacca il pass per la finale del Masters 1000 di Madrid, la quarta finale di un 1000 consecutiva in questo 2026. Sarà la sua prima finale in carriera sulla terra rossa madrilena, con la possibilità di mettere in bacheca un altro trofeo prestigioso prima degli Internazionali d'Italia e del Roland-Garros. Il vero record però è un altro: è diventato il più giovane di sempre a disputare le finali di tutti i Masters 1000, un traguardo pazzesco che spetta solo ai fenomeni....🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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