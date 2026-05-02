In una partita recente, il tennista italiano ha dominato il suo avversario francese con un livello di gioco impressionante. Il francese ha commentato che la velocità di Sinner è fuori norma, sottolineando come questa caratteristica abbia impedito a Fils di opporsi efficacemente. La vittoria di Sinner ha evidenziato la sua capacità di muoversi rapidamente in campo, un elemento chiave che potrebbe portarlo a raggiungere un primato nei tornei Masters 1000.

? Cosa scoprirai Come può Sinner raggiungere il primato storico nei Masters 1000?. Perché la velocità di Sinner ha annullato ogni tentativo di Fils?. Quali limiti tecnici hanno impedito al francese di rispondere alla potenza?. Come cambierà la gerarchia ATP dopo il dominio dell'azzurro?.? In Breve Fils ha conquistato solo 6 game totali contro la potenza dell'azzurro.. Il francese arrivava da vittorie contro Musetti, Rublev e il giovane Jodar.. Sinner punta al quinto Masters 1000 consecutivo per un primato storico.. Fils aveva vinto l'ATP 500 di Barcellona prima del crollo stagionale.. Jannik Sinner ha dominato Arthur Fils con un 6-2, 6-4 netto in semifinale, confermando una forma fisica e mentale che lo proietta verso il quinto Masters 1000 consecutivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner travolge Fils: il francese: “La sua velocità è fuori norma

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