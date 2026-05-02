A poche ore dalla finale del Masters 1000 di Madrid, una dichiarazione di Jannik Sinner ha suscitato sorpresa e preoccupazione tra tifosi e osservatori. La frase pronunciata dal tennista italiano ha generato discussioni e dubbi sulla sua condizione fisica, alimentando incertezza sulla sua partecipazione all’incontro contro l’avversario tedesco. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo tennistico, creando tensione tra gli appassionati.

A poche ore dalla finale del Masters 1000 di Madrid contro Alexander Zverev, una frase pronunciata da Jannik Sinner ha acceso interrogativi e preoccupazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Il numero uno del mondo, reduce da settimane intensissime e da un percorso brillante nel torneo spagnolo, ha lasciato intendere che la sua presenza agli Internazionali d’Italia potrebbe non essere così scontata. Dopo la vittoria in semifinale contro Arthur Fils, Sinner è stato incalzato dai giornalisti sulle sue condizioni fisiche e sulla capacità di recuperare in vista del rapido passaggio da Madrid a Roma. La risposta è stata prudente: ha spiegato di aver dormito bene e di sentirsi più fresco, ma ha anche ammesso di aver accumulato molta fatica nell’ultimo periodo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner, nessuno se l’aspettava: questa notizia proprio non ci voleva

Notizie correlate

Federica Torzullo, la notizia sui funerali che nessuno si aspettava: proprio lì!Dopo il nulla osta della Procura di Civitavecchia, si celebrano i funerali di Federica Torzullo, uccisa l’8 gennaio dal marito Claudio Carlomagno.

Sondaggi politici, la notizia bomba su Vannacci: nessuno se lo aspettavaA meno di venti giorni dal voto per il referendum sulla Giustizia, la fotografia scattata dall’ultimo sondaggio riserva una sorpresa che in pochi...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Sinner travolge Fils e vola in finale a Madrid: se trionferà in Spagna stabilirà nuovo record: mai nessuno ha vinto 5 Masters 1.000 di fila; Quando gioca Sinner a Madrid? La data dell'esordio, match in tv e streaming; SINNER, DEBUTTO A MADRID CONTRO BONZI; Nessuno, o quasi, ha visto arrivare Rafael Jódar, eppure ha tutto ciò che serve per diventare il terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz.

Sinner a Madrid per scrivere un altro pezzo di storia: se batterà Zverev conquisterà il quinto Masters 1.000 di fila. Mai nessuno ci è riuscitoMADRID. L'appuntamento è per le 17 di domani, domenica 3 maggio. Per Jannik Sinner sarà il momento in cui potrebbe scrivere un altro capitolo della storia del tennis. Sì, perché sulla terra rossa del ... ildolomiti.it

Sinner travolge Fils e vola in finale a Madrid: se trionferà in Spagna stabilirà nuovo record: mai nessuno ha vinto 5 Masters 1.000 di filaMADRID. Altro giro e altra finale. Per stabilire un altro record. Jannik Sinner travolge in due set il francese Arthur Fils e vola in finale al Masters 1.000 di Madrid, dove troverà il vincente dell ... ildolomiti.it

Sinner si prepara alla finale: le foto prima della sfida contro Zverev a Madrid - facebook.com facebook

"Tra Madrid e gli Internazionali cercherò di recuperare". Sono bastate poche parole di Jannik Sinner, dopo aver raggiunto un'altra finale di un Masters, per far temere agli appassionati del torneo di Roma per una rinuncia al momento non contemplata. Domani x.com