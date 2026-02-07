Dopo settimane di silenzio, si sono svolti questa mattina i funerali di Federica Torzullo, la donna uccisa l’8 gennaio dal marito Claudio Carlomagno. La cerimonia si è tenuta inaspettatamente nel luogo dove nessuno si aspettava, dopo che la Procura di Civitavecchia ha dato il nulla osta. La notizia ha sorpreso molti, che non si aspettavano di vedere il momento così presto. La comunità si è radunata in silenzio, cercando di capire cosa sia successo realmente.

Dopo il nulla osta della Procura di Civitavecchia, si celebrano i funerali di Federica Torzullo, uccisa l’8 gennaio dal marito Claudio Carlomagno. La cerimonia è fissata per le 14, nella chiesa Regina Pacis. Un dettaglio che ha immediatamente colpito l’opinione pubblica: si tratta dello stesso luogo in cui, solo pochi giorni prima, si sono svolte le esequie dei genitori dell’uomo, Pasquale e Maria Carlomagno, che si sono tolti la vita dopo aver appreso dell’omicidio commesso dal figlio. Una sovrapposizione simbolica che rende il clima ancora più cupo, mentre la città affronta uno dei momenti più drammatici della sua storia recente. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Federica Torzullo, la notizia sui funerali che nessuno si aspettava: proprio lì!

Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa dall'area di Anguillara Sabazia l'8 gennaio

