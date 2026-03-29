Masters 1000 di Miami 2026 Sinner-Lehecka | orario e dove vedere la finale

Il 29 marzo 2026, a Miami, si disputa la finale del torneo Masters 1000 tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka. Sinner è l’unico giocatore a mantenere la possibilità di completare la doppietta dopo aver vinto Indian Wells. L’incontro si svolge in una delle ultime giornate del torneo, con orario e modalità di visione ancora da definire.

Miami, 29 marzo 2026 - E' rimasto unicamente Jiri Lehecka a dividere Jannik Sinner dalla doppietta Indian Wells-Miami. E' il ceco l'avversario dell'azzurro nella finalissima del torneo che si disputa in Florida, dove il classe 2001 ha già trionfato nel 2024, battendo nell'atto conclusivo il bulgaro Grigor Dimitrov per 6-3, 6-1. L'altoatesino è reduce dalla sedicesima affermazione consecutiva a livello di Masters 1000, tutte ottenute senza concedere neppure un set agli avversari. In semifinale è stato il tedesco Alexander Zverev a doversi arrendere per 6-3, 7-6. Alle porte c'è invece la sfida con il numero 21 del seeding, che ha alle spalle il successo ottenuto contro il francese Arthur Fils, steso con un doppio 6-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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