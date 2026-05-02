Negli ultimi giorni, il tennista italiano ha dichiarato che, nonostante si senta ancora un po’ stanco, sta migliorando. Dopo settimane di impegni consecutivi e numerosi incontri, ha affrontato diversi tornei con risultati positivi. La sua condizione fisica e mentale è stata al centro dell’attenzione, mentre si prepara per le prossime competizioni. La sua attività intensa ha richiesto una gestione attenta del carico di lavoro e della ripresa.

Jannik Sinner e la gestione dei tanti incontri. Sono state settimane piuttosto intense per il tennista pusterese, impegnato in più tornei a stretto giro e con grande profitto. L’azzurro sta inanellando una serie impressionante di risultati, come dimostrato dalle vittorie a Indian Wells, Miami, Montecarlo e dal raggiungimento della finale nel Masters1000 di Madrid, torneo nel quale aveva sempre fatto tanta fatica. A questo proposito, tiene banco la modalità con la quale Jannik affronti le partite, specie rispetto alla “spesa energetica” richiesta. 22 partite (vinte) in 55 giorni è un dato incredibile, se si tiene conto della tipologia di eventi e dei rivali battuti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Simone Vagnozzi: “Sinner è un po’ stanco, ma negli ultimi giorni si sente sempre meglio”

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