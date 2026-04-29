Il tennista di prima posizione ha dichiarato di sentirsi un po' affaticato, ma ha aggiunto di voler spingere oltre i propri limiti. Ha dedicato alcune parole all’avversario, sottolineando che è già un giocatore molto solido e che ha deciso di seguirlo da vicino per osservare le sue qualità. La sua attenzione verso il rivale evidenzia l’interesse nel prepararsi al meglio per le prossime sfide.

Rispetto. Sincero, autentico, sportivo. Jannik Sinner da quando è arrivato a Madrid ha mostrato grande attenzione nei confronti di Rafa Jodar, e oggi pomeriggio dopo averlo battuto si è avvicinato alla telecamera e ha scritto sullo schermo ‘What a player!’. Un gran bel gesto che gli spagnoli hanno apprezzato parecchio. Non è così normale che il numero 1 indiscusso tratti tanto bene un rookie. Jannik qui è andato a vedere dal vivo il 19enne Rafa contro De Minaur, ha fatto tardi per guardare in tv la sua sfida notturna contro Fonseca, ieri belle parole in presentazione, e oggi la scritta. "Rafa all’inizio della stagione aveva un numero molto molto alto nel ranking.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner: "Sono un po' stanco ma voglio superare i miei limiti. Jodar farà risultati incredibili"

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